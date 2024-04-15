Медикам Рузской больницы рассказали об увеличении социальных выплат

В минувшую пятницу в стационаре г. Руза состоялось рабочее совещание с заведующими и старшими медицинскими сестрами стационарных отделений Рузы. В ходе совещания сотрудниками планово-экономического отдела и отдела по взаимодействию с ЦБ даны разъяснения по специальным социальным выплатам медицинским работникам, передает пресс-служба Минздрава региона.

В соответствии с внесенными изменениями в Постановление Правительства РФ № 2568 от 31 декабря 2022 г., с 1 марта 2024 года медицинским работникам Рузской больницы увеличен максимальный размер специальных социальных выплат за фактически отработанное время, а именно: врачи — 50 тыс. руб., средний медицинский персонал — 30 тыс. руб.

«По поручению Президента врачам и среднему медицинскому персоналу существенно увеличиваются социальные выплаты, что скажется на общем доходе наших сотрудников. Хорошая поддержка наших специалистов, ведь материальные стимуляции очень важны», — отметил главный врач Рузской больницы Сергей Сидоренко.

Отметим, что подобные рабочие совещания по вопросам оплаты труда медицинским работникам Рузской больницы проводятся ежемесячно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.