Медикам рассказали о повышении должностных окладов с 1 января 2025 года

Мероприятие прошло 20 декабря при участии министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, председателя Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Валентины Кабановой, заместителя председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Владимира Беспяткина, главных врачей медицинских учреждений Московской области и председателей территориальных, городских и первичных профсоюзных организаций.

Открыл Пленум видеоролик, рассказывающий о деятельности организации с момента образования. В этом году Областной комитет, как и вся Московская область, отмечает 95-летие. На кадрах были отражены все основные вехи развития, достижения и планы областного Профсоюза. Основным на повестке стал доклад председателя организации Нины Суслоновой. В нем говорилось о предварительных результатах введения системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской области.

«С января 2025 года работникам нашей отрасли снова будут повышены должностные оклады (тарифные ставки): для медицинских работников на 12,1%, для других категорий работников — на 8,4%. И поскольку повышение должностных окладов работников госучреждений здравоохранения происходит уже второй год подряд, надеемся, что это будет происходить ежегодно, также, как и повышение МРОТ в Российской Федерации и в Московской области. С 1 января 2025 года МРОТ в РФ составит 22.440 рублей, а МРОТ в Московской области — 23.000 рублей», — рассказала Нина Суслонова.

Председатель добавила, что в Московской области на сегодняшний день складывается сбалансированная система оплаты труда, в которой максимально сохранены все особенности оплаты труда различных категорий работников, включая персональные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.