Медик из Африки работает на подстанции скорой помощи в Клину
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На клинской подстанции скорой медицинской помощи новый сотрудник — Абдалкрим Ахмед Мохамед Давуд. Он родом из Судана (Север Африки), сообщает пресс-служба администрации округа Клин.
В России он окончил Тверской государственный медицинский университет. В округе Клин оказался по совету знакомого фельдшера.
«Мохамед пришел сюда именно по рекомендации фельдшера, который уже работал. Мы ему выдали направление на трудоустройство, он прошел комиссию, был принят на работу и вот уже третью смену работает у нас на подстанции», — рассказала заведующая клинской подстанцией скорой медицинской помощи Светлана Какурина.
Из Судана в Тверь Мохамед приехал в 2014 году. Совмещал учебу с работой — сначала медбратом, потом стажером в инфекционном госпитале, последние три года фельдшером в тверской скорой помощи. По месту учебы медик-африканец не вызывал удивления, а вот для клинчан чернокожий врач — настоящая экзотика.
Работа на скорой в Клину у Мохамеда, как у фельдшера, сменная. За две недели на новом месте Мохамед уже успел приобрести уважение коллег. В атмосферу, царящую на клинской подстанции скорой помощи, суданец привнес определенный колорит.
«Приятно удивлена новым коллегой. Знающий, толковый доктор, хорошо общается с пациентами, грамотно назначает лечение и просто даже интересно работать с таким человеком. Он рассказывает и про свою страну, где родился. Как учился, и как ему живется в России», — поделилась его коллега, фельдшер скорой медицинской помощи Лариса Авижас.
Мохамед женат на русской девушке, и у него две дочки 2-х и 4-х лет.
Работа в скорой для Мохамеда — хорошая школа, которая точно пригодится в будущем.
Одновременно он продолжает учиться. В этом году получает промежуточный аттестат по акушерству и гинекологии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.
«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.