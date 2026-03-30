Мать спасенной в Махачкале девочки сообщила о ее состоянии

Мать шестилетней девочки, которую унес бурный поток воды в Махачкале, рассказала о ее состоянии после спасения. У ребенка держится температура и сохраняются симптомы отравления, сообщает RT .

По словам женщины, у дочери несколько дней держатся температура 37,5, рвота и диарея — во время происшествия она наглоталась грязной воды. Девочка до сих пор находится в шоке и часто плачет.

«Амине шесть лет, она с рождения аутист. Она не совсем поняла, что с ней случилось, но стала чаще плакать в эти дни. К тому же у нее временами как будто перехватывает дыхание. Этой ночью её рвало, сохраняется диарея, держится небольшая температура — 37,5. Она нахлебалась воды из лужи», — цитирует женщину Telegram-канал RT.

В день происшествия мать с дочерью приехали из Хасавюрта на прием к врачу. По улице текли мощные потоки воды. Женщина несла ребенка на руках, но, переходя дорогу, упала.

«Я не думала, что поток такой сильный. Только наступила в него, как меня сразу сбило с ног. Дочка выскользнула из рук — и её понесло. Она около минуты находилась в воде, я сама еле вылезла, серьёзно растянула ногу», — вспоминает она.

Девочку спас работник местной закусочной Абдурахман, который выбежал на улицу и успел поймать ребенка.

«Дочка могла бы нахлебаться воды и утонуть. Это её второй день рождения. Я очень хотела бы поблагодарить этого человека, сказать ему спасибо. Я обязательно позже встречусь с ним лично, как только девочке станет лучше», — добавила мать.

