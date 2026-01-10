Массовое заражение ротавирусом произошло На Шерегеше

Туристы массово заразились ротавирусом на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Люди винят в случившемся местный бар, однако представители заведения утверждают, что эпидемия на всем курорте, сообщает Baza .

При этом симптомы кишечной инфекции наблюдаются только у тех, кто накануне посещал кафе на улице Снежной, дом № 51. Одна из туристок рассказала, что ее семья, включая детей, уже несколько дней страдает от болей в животе и температуры.

В соцсетях можно найти десятки подобных жалоб. Люди утверждают, что все они столкнулись с отравлением после посещения бара «Грелка».

Сотрудники кафе категорически отрицают свою вину. В данный момент заведение закрыто. Руководство утверждает, что работа приостановлена на неделю из-за проведения ремонтных работ. Также было заявлено, что взяты все необходимые пробы воды и проверены продукты.

По словам представителей кафе, никаких инфекций не обнаружено, а массовое отравление туристов связано с эпидемией ротавируса на курорте.

