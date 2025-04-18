Масштабы впечатляют: сколько москвичек присоединились к проекту «Стану мамой»

За полгода около 190 000 жительниц Москвы присоединились к бесплатному проекту «Стану мамой». Программа, поддержанная заммэра города Анастасией Раковой, направлена на поддержку репродуктивного здоровья москвичек, сообщает «Царьград» .

Участницы «Стану мамой» могут бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы определить уровень своей фертильности и число яйцеклеток. При необходимости горожанки также доступна процедура криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов.

Заместитель главы Москвы Ракова отметила, что жительницы столицы проявляют высокий интерес к проекту «Стану мамой». Это подтверждается статистикой: за полгода к программе присоединились порядка 190 000 москвичек, также было выдано свыше 1,3 млн направлений на анализ крови на АМГ.

«Отмечу, программа предлагает не только диагностику, но и конкретные возможности: так, уже 200 женщин решили пройти криоконсервацию яйцеклеток и эмбрионов, чтобы повысить шансы на успешную беременность в будущем», — добавила Ракова.

Программа «Стану мамой» призвана помочь женщинам в сохранении репродуктивного здоровья и усилить их уверенность при планировании беременности.

Проект запустили в сентябре 2024 года. В нем могут участвовать женщины в возрасте 18-39 лет.