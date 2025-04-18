Масштабы впечатляют: сколько москвичек присоединились к проекту «Стану мамой»
Фото - © Сайт мэра Москвы
За полгода около 190 000 жительниц Москвы присоединились к бесплатному проекту «Стану мамой». Программа, поддержанная заммэра города Анастасией Раковой, направлена на поддержку репродуктивного здоровья москвичек, сообщает «Царьград».
Участницы «Стану мамой» могут бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы определить уровень своей фертильности и число яйцеклеток. При необходимости горожанки также доступна процедура криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов.
Заместитель главы Москвы Ракова отметила, что жительницы столицы проявляют высокий интерес к проекту «Стану мамой». Это подтверждается статистикой: за полгода к программе присоединились порядка 190 000 москвичек, также было выдано свыше 1,3 млн направлений на анализ крови на АМГ.
«Отмечу, программа предлагает не только диагностику, но и конкретные возможности: так, уже 200 женщин решили пройти криоконсервацию яйцеклеток и эмбрионов, чтобы повысить шансы на успешную беременность в будущем», — добавила Ракова.
Программа «Стану мамой» призвана помочь женщинам в сохранении репродуктивного здоровья и усилить их уверенность при планировании беременности.
Проект запустили в сентябре 2024 года. В нем могут участвовать женщины в возрасте 18-39 лет.