Маслом со стафилококком кормили пациентов больницы в Нижегородской области
В нижегородской больнице нашли масло с золотистым стафилококком
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В одной из нижегородских райбольниц в сливочном масле нашли золотистый стафилококк. Наличие таких бактерий в молочной продукции не допускается, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Образцы сливочного масла изучали специалисты региональной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Продукт, в котором впоследствии нашли стафилококк, находился на пищеблоке одного из районных медучреждений Нижегородской области.
Итоги исследований внесли в автоматизированную систему «Веста».
Специалисты составили срочный отчет об обнаружении продуктов, не отвечающих санитарным и ветеринарным требованиям.