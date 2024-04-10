Маслом со стафилококком кормили пациентов больницы в Нижегородской области

В одной из нижегородских райбольниц в сливочном масле нашли золотистый стафилококк. Наличие таких бактерий в молочной продукции не допускается, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.