Mash: московские медики прогнозируют новую вспышку свиного гриппа

Столичные специалисты прогнозируют новую вспышку свиного гриппа. На сегодняшний день наиболее опасными считаются штаммы A (H1N1)09 и грипп B, сообщает Mash .

За последний месяц активность штаммов выросла, и уже 5 человек в разных регионах России умерли от этих заболеваний. Все они не были вакцинированы.

Больницы и поликлиники усиливают меры по дезинфекции помещений. Штамм A (H1N1)09 опасен тем, что может вызвать осложнения, такие как вирусная пневмония. Особенно это касается пожилых и детей, а также людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, риск заболевания возрастает из-за сезонности, приходящейся на декабрь. Еще на это влияют высокая заразность вируса и общение с близкими, друзьями и родственниками на праздниках.

На сегодняшний день от штамма A (H1N1)09 умерли 5 человек в Ульяновской, Московской, Новосибирской, Воронежской областях и Забайкальском крае. Среди них были пенсионеры 95 и 72 лет, а также 5-летний ребенок с ДЦП. Все погибшие не были вакцинированы.

Ранее стало известно, что в Китае произошла кластерная вспышка нового вируса оспы обезьян. При этом Роспотребнадзор исключил риски распространения заболевания в России.