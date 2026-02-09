Маркетинг или польза: нужна ли на самом деле электрическая зубная щетка

Преимущество электрических зубных щеток в простоте использования, однако при правильной технике обычная ручная щетка может быть не менее результативной, сообщил РИАМО врач стоматолог-ортопед, главврач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Электрическая щетка — это щетка для ленивых или для тех, кто еще не до конца проснулся. Ею проще и эффективнее вычистить зубы, чем обычной ручной, особенно это касается детей», — заявил Матюхин.

Он отметил, что эффективность электрической щетки уже доказана, но можно достичь еще лучшего результата в погоне за заботой к зубам.

«После электрической щетки зубы действительно чище. Но в умелых руках обычная мануальная щетка ничем не хуже, а иногда даже лучше. Лично я пользуюсь обеими», — рассказал специалист.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога, на Западе его знают как День зубной боли. Стоматология — одна из древнейших отраслей медицины. В этот профессиональный праздник принято благодарить специалистов за их труд и привлекать внимание к проблемам в данной отрасли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.