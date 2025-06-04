Манекен-тренажера «Володю» передали Сергиево-Посадской станции скорой медпомощи

Сергиево-Посадское предприятие «ПО Вега», расположенное в поселке Богородское, передала в дар для скорой медицинской помощи Сергиево-Посадской подстанции манекен-тренажер «Володя». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Манекен-тренажер предназначен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, включая дефибрилляцию. Он соответствует всем требованиям. Использоваться будет в Сергиево-Посадской подстанции для наработки опыта молодыми специалистами.

С просьбой закупить манекен обратились сами медики. Манекен «ВОЛОДЯ, модификация № 9» соответствует 3-4 уровню реалистичности симуляционного оборудования. Он представляет собой полноценное тело взрослого пациента в полный рост, что позволяет отрабатывать различные манипуляции. Модификация отличается реализмом. Руки манекена подвижны в плечевых суставах, ноги сгибаются в коленях, а голова оснащена модулем, который позволяет моделировать изменения положения головы пациента, что важно при выполнении процедур, таких как освобождение дыхательных путей. Это дает тренирующимся возможность эффективно отрабатывать различные способы реанимации. При этом «Володя» оснащен автоматической системой, которая симулирует пульсацию крови в сонных артериях и реакцию зрачков на свет, что помогает тренировать рефлексы и навыки, которые могут потребоваться в экстренной ситуации.

«ПО Вега» — это давний социальный партнер медучреждений Сергиево-Посадского округа. Компания занимается производством кровельных систем и фасадных материалов.

На сегодняшний день производственные площади компании занимают в общей сложности свыше 4 тыс. кв. м, а складской комплекс — более 2 500 кв. м, парк производственного оборудования постоянно обновляется, на производстве работают более 150 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.