Маммография в Подмосковье: зачем нужна процедура и как часто ее проходить

Маммография — это рентгенологическое исследование молочных желез, позволяющее выявлять заболевания на ранней стадии. Процедуру рекомендуют женщинам старше 40 лет и тем, кто входит в группу риска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Маммография проводится с помощью специального аппарата, который фиксирует грудь между пластинами для получения снимков в двух проекциях. Это исследование помогает обнаружить уплотнения, кисты и опухоли, в том числе на ранних стадиях рака груди.

Процедура занимает 10–15 минут и может вызвать легкий дискомфорт из-за сжатия груди. Результаты анализирует врач-рентгенолог по шкале BI-RADS, что позволяет классифицировать находки и определить необходимость дополнительных обследований, таких как УЗИ, биопсия или МРТ.

Женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию раз в 1–2 года, а при наличии высокого риска — начиная с 30 лет. В России по полису ОМС маммография бесплатна: с 39 лет — раз в три года, с 50 до 70 лет — раз в два года. При наличии симптомов или после лечения рака груди обследование проводят вне зависимости от возраста.

К преимуществам маммографии относят доступность, низкую стоимость и эффективность в снижении смертности от рака груди. Среди недостатков — возможность ложных результатов, что иногда требует дополнительных исследований. Процедура противопоказана при плотной железистой ткани, характерной для молодых женщин, в таких случаях предпочтительнее УЗИ. При наличии грудных имплантатов маммографию также можно проводить, предупредив врача.

Рекомендуется сохранять результаты исследований для последующего анализа. Оптимальное время для проведения маммографии и УЗИ — сразу после менструации, а качество диагностики зависит от оборудования и квалификации специалиста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.