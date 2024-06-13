Малышку с критической массой тела спасли в Видновском перинатальном центре

В подмосковном Ленинском городском округе врачи Видновского перинатального центра почти четыре месяца выхаживали новорожденную, которая появилась на свет весом всего 590 граммов. Девочка выхаживалась в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а затем в патологии недоношенных. С весом почти 2,5 кг ребенок успешно выписывается домой. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова

После обращения в женскую консультацию по месту жительства будущая мама поняла, что беременность будет непростой. У нее выявили проблемы с плацентой и пуповиной. Сначала отправили в МОНИИАГ, а оттуда девушка получила направление в Видновский перинатальный центр. На 28 неделе беременности на свет появилась маленькая Варя.

«Дочка была крошечной — всего 28 сантиметров. Боялась даже прикасаться к ней. Постепенно привыкла. Моя малышка росла и набирала вес. Наша кроха перенесла две операции — на сердце и глазах. Было всё — и слезы, и радость! Спасибо врачам Видновского перинатального центра!», — поделилась мама.

Через две недели после выписки малышка вместе с родителями вернется на осмотр в катамнез. Врачи проведут коррекцию питания и курса реабилитации в амбулаторных условиях.

На днях Видновский перинатальный центр отметил свое 11-летие. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, позволяющим успешно выхаживать малышей с критически низким весом, а уникальные технологии, разработанные врачами центра, уже много лет спасают будущих мам с тяжелыми патологиями беременности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.