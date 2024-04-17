Малышева: во время сна происходит ремонт и регенерация клеток

Елена Малышева: важно не пережимать шею во время сна

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что во время сна мозговая лимфатическая система активно выводит токсины. В связи с этим, по словам эксперта, спящим важно не пережимать шею, чтобы отток токсинов и крови проходил стабильно, сообщает «Бриф 24» .

В телеэфире программы «Жить здорово!» Малышева подчеркнула, что человеку важно просыпаться отдохнувшим, избегая пережатия сосудов. Качество сна, в свою очередь, ухудшается из-за плохого кровообращения.

Елена Малышева напомнила, что сон также влияет на восстановление организма и поддержание здоровья иммунитета. По словам телеведущей, когда человек спит, то у него происходит регенерация и ремонт клеток. Кроме этого, именно в ходе сна обрабатывается информация, полученная во время бодрствования, отметила врач.

Ночной сон — уникальная ситуация, когда организм больше не беспокоят внешние раздражители и он набирается сил, напомнила Малышева.