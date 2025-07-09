Маломобильные пациенты могут сделать флюорографию в поликлинике № 6 Балашихи

Новый цифровой флюорограф установили в поликлинике № 6 в Балашихе в рамках региональной программы по модернизации медицинского оборудования. Ход реализации программы проверил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рабочей поездки Владимир Шапкин обсудил с руководством учреждения и медицинским персоналом этапы обновления оборудования. Большая часть техники уже заменена — остается обновить несколько рентген-аппаратов. Их поставка и установка запланированы в ближайшее время.

«Особое внимание уделили новому флюорографу. Этот аппарат доступен для пациентов с ограниченными возможностями — теперь люди на колясках могут проходить обследование без лишних трудностей. Он также подходит для тех, кто испытывает дискомфорт в замкнутых пространствах», — отметил Владимир Шапкин.

Программа оснащения медучреждений Балашихи современными диагностическими устройствами реализуется в плановом порядке. По словам медиков, изменения уже заметны — как в качестве работы, так и в удобстве для пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.