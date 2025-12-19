Макияж не спасет уставшую кожу: как быстро подготовить лицо к новогодней ночи

Косметолог Ильчук: за неделю до Нового года нужно больше спать и меньше есть

К концу декабря кожа почти у всех переживает не лучшие времена: недосып, стрессы, отопление, сладкое, соленое и вечерние бокалы шампанского быстро отзываются тусклым цветом лица и отеками. В такой ситуации даже дорогой макияж нередко подчеркивает усталость, а не скрывает ее. Как реально помочь коже в оставшиеся дни до праздника и чего точно не стоит делать в последний момент, рассказала РИАМО врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук.

Почему макияж не работает на усталом лице

Когда кожа обезвожена и раздражена, макияж подчеркивает каждую мелочь — шелушения, заломы, расширенные поры. Алкоголь и очень соленая пища усиливают отеки, делают контур лица менее четким, а ночные недосыпы мешают коже полноценно восстанавливаться. В результате тон ложится неровно, пудра забивается в морщинки, консилер под глазами подчеркивает усталость вместо того, чтобы ее скрывать.

«Макияж работает как подсветка, а не как фильтр, который полностью переписывает кожу. Если лицо отекло, пересушено или травмировано агрессивным уходом, тональные средства только усилят ощущение усталости. Быстрая подготовка к празднику — это прежде всего приведение кожи в спокойное, увлажненное состояние, а уже потом декоративная косметика», — объяснила Ильчук.

Если до Нового года неделя

Если до новогодней ночи остается неделя, у кожи еще есть запас для восстановления. Врачи советуют в этот период хотя бы частично наладить базовые вещи: добавить сна, снизить количество ночных перекусов, ограничить алкоголь и очень соленые блюда, которые усиливают задержку жидкости, из-за которой появляются мешки под глазами. В уходе в это время лучше использовать мягкое очищение без агрессивных кислот и скрабов, легкое отшелушивание 1–2 раза в неделю и обязательное увлажнение утром и вечером. Регулярное удаление омертвевших клеток и поддержание водного баланса помогает выровнять рельеф и сделать кожу визуально более гладкой.

За 5–7 дней до праздника можно подключить щадящие салонные процедуры, если они заранее согласованы с врачом. Хороший пример — атравматичная чистка и мягкий уход, которые очищают поры и освежают цвет лица без серьезной реабилитации. После такой процедуры может понадобиться 1–3 дня, чтобы полностью ушли легкие покраснения и отечность, поэтому делать ее вплотную к празднику не стоит.

«За неделю до Нового года я обычно рекомендую пациентам не экспериментировать с новыми пилингами и аппаратными методиками, а сосредоточиться на том, чтобы кожа успокоилась. Если очень хочется кабинетный уход, лучше выбрать атравматичную чистку или увлажняющую процедуру и оставить хотя бы несколько дней на восстановление внешнего вида», — рассказала косметолог.

Если до Нового года 2–3 дня

Когда до праздника остаются всего 2–3 дня, акцент нужно сместить на деликатное увлажнение и снятие раздражения. В этот период уже поздно пробовать новые кислоты, ретиноиды или жесткие скрабы: они могут вызвать покраснение и шелушения.

«Оптимальная схема — мягкое очищение, тоник без спирта, увлажняющая сыворотка и более плотный крем, который поможет удержать влагу и поддержать кожный барьер. Накануне можно сделать проверенную тканевую или гелевую маску, которую кожа переносила хорошо, но не оставлять ее выбор на последний момент», — заявила врач.

Что можно сделать в день праздника

Самый ответственный день — 31 декабря. В этот день задача ухода не перегрузить лицо. Утром достаточно бережного умывания, легкого тоника, сыворотки с увлажняющими компонентами и привычного крема. За несколько часов до макияжа можно использовать успокаивающую или увлажняющую маску, а за 30–40 минут до нанесения тональных средств дать крему полностью впитаться. Избыток плотных продуктов и жирных текстур под макияжем ведет к тому, что тон плывет, подчеркиваются поры и складки.

«В день праздника важно не перегружать кожу и макияжем, и уходом. Чем больше слоев кремов, масел и праймеров, тем выше риск, что тон начнет скатываться, особенно если вечером будет жарко и душно. Гораздо лучше работает компактная схема: мягкое очищение, увлажнение, немного праймера по зонам и не слишком плотный тон, который не забивает поры и не подчеркивает морщины», — посоветовала Ильчук.

Отдельное внимание стоит уделить области вокруг глаз и губ. Недосып и соль быстро дают отеки и мелкие морщинки под глазами, поэтому за сутки до праздника лучше избегать ночных перекусов и лишнего алкоголя, а утром использовать прохладные патчи или гелевый крем. Для губ достаточно мягкого скраба или щетки и питательного бальзама: так помада ляжет ровнее и не подчеркнет трещинки. Агрессивные средства вокруг губ часто усиливают сухость и дискомфорт, тогда как щадящий уход помогает сохранить эластичность.

В итоге быстрая подготовка к новогодней ночи — это не про волшебную маску за час до выхода и не про плотный слой тонального крема. Это несколько дней более внимательного отношения к себе: чуть больше сна, немного меньше соли и алкоголя, мягкое очищение и усиленное увлажнение. Именно на такой базе, по словам косметолога, любой макияж работает лучше, а лицо в полночь выглядит не замаскированным, а по-настоящему отдохнувшим.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.