Лучший акушер-гинеколог России 2024 приступил к работе в Балашихе

Победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач года — 2024» в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог» Динар Габдрахманов начал работу в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Свое профессиональное призвание врач определил еще в студенческие годы, когда во время работы на скорой помощи впервые принял роды. С тех пор он посвятил себя акушерству и гинекологии, активно занимался научной деятельностью, дежурил в родильных домах, а также реализовывал проекты, направленные на поддержку женского здоровья и повышение демографии.

«Каждый раз внутри загорается искорка, когда рождается малыш. Я всей душой болею за здоровье женщин и будущих детей. Для меня важно помогать исполнять желание женщины родить самой, когда это возможно и безопасно, а также поддерживать каждую семью в этот особенный момент», — рассказал Динар Габдрахманов.

В 2024 году он отправился в зону проведения СВО, где возглавил бригаду врачей полевого госпиталя и участвовал в организации работы родильного дома. Именно там Динар Габдрахманов познакомился с коллегами из Московской области, которые рассказали ему о перинатальном центре в Балашихе.

«Тогда у меня появилась мечта работать здесь, под руководством Ольги Федоровны Серовой, перенимать опыт и вкладывать все силы в развитие центра. Когда поступило предложение от Министерства здравоохранения Московской области, я согласился без раздумий. Это якорное учреждение региона с огромной базой и великолепными врачами. Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие и работать во благо здоровья женщин и будущих малышей Московской области», — отметил врач.

В октябре 2023 года Московский областной перинатальный центр отметил свое 20-летие. За эти годы здесь родилось более 100 тысяч детей. В центре выхаживают недоношенных детей с критически низкой массой тела, что зачастую является настоящим подвигом со стороны медицинского персонала. В центре проводятся уникальные гинекологические операции, благодаря которым многие женщины смогли сохранить свое здоровье и продолжить счастливую жизнь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.