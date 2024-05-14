Лучших медсестер онкодиспансера наградили в Балашихе

Итоги двух конкурсов подвели в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. В медучреждении наградили победителей конкурсов «Народная медицинская сестра» и «Светлая Пасха», а также отметили медсестер, проработавших здесь более 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Главврач онкодиспансера Владимир Асташов наградил трех победительниц конкурса «Народная медицинская сестра».

«Голосование проходило очным способом. Результаты позволили выявить тройку лидеров. Также наградили медсестер, которые пришли к нам более 40 лет назад. Благодарю их за преданность учреждению. Надеюсь, что свой профессионализм, опыт и знания они передадут молодым специалистам, которые только начинают работать. Эти конкурсы мы проводили впервые. Рассчитываю, что они станут хорошей традицией нашего учреждения», — сказал Асташов.

За высокое качество, творческий подход и праздничное оформление композиций были награждены победители конкурса «Светлая Пасха». В нем участвовали 16 различных подразделений онкодиспансера.

Награждение прошло в рамках празднования Международного дня медицинской сестры, который отмечают ежегодно 12 мая. В России его утвердили в 1993 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.