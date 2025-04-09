Лучшие отделения онкодиспансера Подмосковья наградили грамотами за работу

Московский областной онкологический диспансер является одним из ведущих медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. По итогам работы, лучшие отделения учреждения были награждены почетными грамотами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Отделение онкогинекологии № 4 удостоилось 1 места, отделение опухолей молочной железы и кожи № 6 — 2 места, отделение опухолей головы и шеи № 8 — 3 места. Лучшими среди терапевтических и лечебно-диагностических отделений стали: отделение противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапевтического) № 9, отделение ультразвуковой диагностики и дневной стационар хирургических методов лечения.

«Награждение лучших отделений стало результатом тщательного анализа их работы по нескольким ключевым критериям: количество проведенных операций, уровень послеоперационных осложнений, инновационные подходы в лечении и степень удовлетворенности пациентов.

В 2024 году хирурги диспансера продемонстрировали впечатляющие результаты: было проведено более 9 тысяч операций с минимальным процентом осложнений, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и мастерства специалистов», — отметил главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Успехи Московского областного онкологического диспансера являются ярким примером того, как целеустремленность и профессионализм могут значительно улучшить качество медицинской помощи. Награды за работу — это лишь очередная ступенька на пути к новым достижениям в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.