«Лучше не трогайте»: врач скорой рассказал о помощи пострадавшему в ДТП

«Когда в случае ДТП, вы вызываете скорую, обязательно сообщите диспетчеру, как можно больше информации: сколько пострадавших, их возраст, какие у них повреждения. Исходя из этого диспетчер решает сколько нужно бригад скорой», — сказал Звонков.

По его словам, очевидец, не обладающий навыками и знаниями, может помочь пострадавшим быть в сознании до прибытия медиков. Например, очень важно обратить внимание на травмы и ситуацию в целом. Важным признаком черепно-мозговой травмы является разный размер зрачков.

«Если обыватель не знает с какого боку подойти к пострадавшему, то лучше его вообще не трогать. Если есть кровотечение, надо постараться его остановить. В аптечках машин есть жгуты, там надо посмотреть. Если нет жгутов, значит использовать какие-то подручные средства и самодельные турникеты. То есть оказать элементарную простую помощь, которая даст 10-15 минут жизни человеку, пока приедет бригада скорой помощи», — добавил собеседник.

Он отметил, что если человек уверен, что у пострадавшего не повреждена шея, то можно попробовать перевернуть его на бок. Это нужно, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, чтобы язык не запал в случае потери сознания, не перекрыл дыхательные пути.

