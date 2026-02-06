«Ломка как у курильщика»: врач сравнила зависимость от смартфона с никотиновой

Навязчивое «залипание» в смартфоне может вызывать зависимость, сопоставимую по ощущениям с тягой к сигаретам, особенно у тревожных людей. сообщила РИАМО врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Такая зависимость формируется не у всех, а у предрасположенных к тревожности людей. Если говорить о патологическом пристрастии к чтению тревожных новостей, то избавление от него требует таких же мер, как и при других видах зависимостей», – сказала Фролова.

Она добавила, что «скроллинг» ленты новостей будоражит мозг и вызывает зависимость. Перед сном такая привычка особенно вредна.

«Она может быть столь же навязчивой и вредной для психического здоровья, так как человек постоянно подпитывает свою тревогу», – отметила врач.

Всемирный день без мобильного телефона отмечается ежегодно 6 февраля, чтобы немного отдохнуть от гаджета и обратить свое внимание на вещи вокруг. Кроме того, некоторые ученые считают, что влияние смартфонов на организм человека в виде излучения, еще не до конца изучено и может быть опасно.