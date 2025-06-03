Людям старше 40 лет велоспорт лучше дополнить упражнениями для мышц спины – врач

Людям от 40 лет велопрогулки лучше дополнять упражнениями для укрепления мышц спины и корпуса, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она рекомендовала тщательно выбирать велосипед — с грамотно подобранной геометрией рамы и подходящим седлом, которое можно настроить под свой рост.

«Оптимальный режим для сохранения здоровья суставов — 3–4 велопрогулки в неделю по 30–40 минут в спокойном темпе и обязательная 10-минутная разминка перед поездкой и после нее», – сказала Демьяновская.

Доктор добавила, что, с одной стороны, велосипед полезен для людей, у которых есть проблемы с коленными и тазобедренными суставами, так как в отличие от бега или активных игровых видов спорта, практически исключает ударную нагрузку.

«Кроме того, регулярное кручение педалей улучшает выработку синовиальной жидкости, которая играет роль естественной смазки в суставах, и стимулирует питание хрящевой ткани. С другой стороны, неправильная посадка на велосипеде или чрезмерная нагрузка может дать обратный эффект. Длительное положение в наклоне может усугубить уже имеющиеся проблемы с позвоночником, особенно в грудном и поясничном отделах», – предупредила врач.

По ее словам, если маршрут велопрогулки пролегает по неровной дороге, создается ударная нагрузка на позвоночный столб и суставы.

«А если дорога часто идет в гору, излишне нагружаются мышцы передней поверхности бедра, в то время как задней остаются без внимания. Этот дисбаланс приводит к неправильному распределению нагрузки на сустав», – уточнила невролог.

Всемирный день велосипеда отмечается ежегодно 3 июня, провозглашен Генассамблеей ООН в апреле 2018 года. Велосипед – самый экологически чистый вид транспорта. Его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта.