Людей с гнойно-воспалительными болезнями начнут лечить под Выборгом

В Выборгском районе Ленинградской области планируется открытие специализированного амбулаторного учреждения для лечения пациентов, страдающих гнойно-воспалительными заболеваниями, об этом сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Койки работают с колоссальным перегрузом. Бывает, что на 95 коек лечатся вдвое больше стационарных больных. Большинство перевязок производится под наркозом. Персонал испытывает запредельные нагрузки, в том числе средний и младший медперсонал. С 1 февраля мы перепрофилируем очередные койки, но и это не решит проблему», — отмечает профессор Стрижелецкий.

Вопросу развития сети центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) в городских районах было посвящено первое в текущем году совещание Общественной палаты Санкт-Петербурга вместе с недавно сформированным Общественным советом при комитете по здравоохранению.

Как пояснил председатель совета и главный врач Городской больницы Св. Георгия Валерий Стрижелецкий, оказание помощи пациентам с подобными инфекциями представляет собой одну из наиболее острых проблем городского здравоохранения. Несмотря на функционирование с 2013 года 95 специализированных коек, их количество признано недостаточным. Даже дополнительно развернутые 15 коек в эндокринологическом отделении работают с предельной нагрузкой.

