Детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско сообщила, что хорошей профилактикой сахарного диабета 2-го типа является избавление от лишнего веса. По ее словам, это касается как взрослых, так и детей, сообщает «ФедералПресс» .

Диетолог обратила внимание, что при диабете 2-го типа в организме находится достаточно инсулина, однако он не может проникать в клетку. По словам Тараско, такое состояние — это осложнение, вызванное лишним весом. Диабетом 2-го типа также с большей степенью вероятности могут заболеть люди, у которых уже есть родственники-диабетики или больные ожирением.

«То есть, если ребенок или взрослый нормализирует массу тела путем здорового питания, физнагрузки и нормализации сна, то у него восстанавливается чувствительность клеток к инсулину, и заболевание проходит», — добавила Тараско.

Диабет 1-го типа, в свою очередь, является аутоиммунным заболеванием, которое не передается по наследству и лечится инсулинотерапией. Он может возникать из-за комплексных причин — вирусов, плохой экологии, нехватки витамина D или генетической предрасположенности, отметила врач.