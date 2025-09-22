Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы создали аппарат ИВЛ с инновационным ЖК-дисплеем

Компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», специализирующиеся на производстве интерактивного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких, совместно разработали аппарат ИВЛ с отечественным ЖК-дисплеем нового поколения, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе продолжают создавать все условия для развития научно-промышленного потенциала.

«Благодаря системной поддержке города по обеспечению производственной кооперации компаний ОЭЗ «Технополис Москва» специалистам двух предприятий удалось создать высокотехнологичный предсерийный образец аппарата ИВЛ с отечественным ЖК-дисплеем нового поколения. Разработка резидентов столичной особой экономической зоны заменит импортные аналоги и станет еще одним шагом для развития сферы медицинской техники», - уточнил Ликсутов.

Так, специалистам компаний «Хирана+» и «Некс-Т» в кооперации удалось решить сложную техническую задачу по синхронизации работы головного компьютера аппарата искусственной вентиляции легких с новым сенсорным экраном. Инновационная продукция будет востребована в медучреждениях Москвы и РФ.

«Экраны нового поколения, устанавливаемые на аппараты ИВЛ, имеют функцию адаптивной яркости, которая позволяет использовать их в условиях повышенного уровня освещения в реанимационных отделениях. Кроме того, интерактивные панели защищены от пыли и влаги. Они выполнены по технологии, которая позволяет обеспечить высокую точность отклика экрана при работе в медицинских перчатках», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.