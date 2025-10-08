Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставил аппараты реанимации в скорую помощь

В связи с высоким спросом медучреждений на аппарат для сердечно-легочной реанимации компания «Медплант» из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличила годовой план выпуска изделий в 4,2 раза, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятие уже поставило 10 единиц высокотехнологичного оборудования в столичную службу скорой помощи.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ „Технополис Москва“ развиваем научно-производственный потенциал медицинской промышленности. Компании разрабатывают новое оборудование и внедряют его в городские медучреждения. Например, одним из самых востребованных изделий стал аппарат сердечно-легочной реанимации, который проводит непрямой массаж сердца без участия человека. Из-за высокого спроса резидент столичной ОЭЗ увеличил годовой план выпуска системы в 4,2 раза — до 210 штук», — уточнил Максим Ликсутов.

Аппарат для сердечно-легочной реанимации компании «Медплант» из ОЭЗ «Технополис Москва» осуществляет автоматические компрессии грудной клетки при внезапной остановке сердца. Установка системы требует всего 20 секунд. Она оснащена двумя аккумуляторными батареями, что позволяет работать без подключения внешнего питания до полутора часов. Разработка резидента запатентована в прошлом году.

В интервью телеканалу «Москва 24» Максим Ликсутов отметил, что производство медицинской техники является одним из ключевых приоритетов столичной промышленности.

«После получения регистрационного удостоверения на устройство в начале 2025 года мы запланировали выпустить до конца года 50 изделий. Однако в связи с высоким спросом на импортозамещающую продукцию объем выпуска был значительно увеличен. Компания выиграла аукцион на поставку в медорганизации 150 аппаратов в будущем», — заявил заместитель гендиректора компании-резидента «Медплант» Константин Невский.

В ОЭЗ «Технополис Москва» активно развивается медицинская промышленность. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый завод фармацевтического кластера на площадке «Алабушево» столичной ОЭЗ.