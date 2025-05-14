Лихорадка Западного Нила: россиян предупредили о вспышке вируса в августе

Эксперт Краснов: лихорадка Западного Нила настигнет россиян в августе этого года

Как заявили в ведомстве, в большей степени недуг коснется регионов Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов страны.

«Чаще всего люди, заразившиеся вирусом Западного Нила, вообще не имеют никаких симптомов или переносят инфекцию очень легко. Примерно у 20% зараженных развивается легкое заболевание, похожее на грипп, которое может длиться от нескольких дней до нескольких недель», — предупредил доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов.

Также эксперт назвал основные симптомы данной формы заболевания. Среди них: повышение температуры тела, головную боль, усталость и общую слабость. Могут проявляться и мышечные и суставные боли, потери аппетита, тошнота, боль в горле и в животе и даже кожная сыпь с проблемами со зрением.

В 1% случаев заражения ЛЗН может поражать нервную систему организма, вызывая более тяжелые формы заболевания. Им может стать менингит (воспаление оболочек мозга) или энцефалит (воспаление головного мозга).

Как заключил специалист, сейчас не существует средства, способного нейтрализовать вирус Западного Нила. Лечение лучше проводить в формате симптоматической терапии, поддерживая функции организма и ослабляя симптомы.