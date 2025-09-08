Лихорадка чикунгунья: каков риск распространения тропических вирусов в России

Иммунолог Николай Крючков заявил, что риск массового распространения тропических вирусов, включая лихорадку чикунгунья, в России сейчас невысок, однако из-за глобального потепления ареал опасных инфекций может расшириться в будущем, сообщает «Вечерняя Москва».

29 августа в России был зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья — заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. В Китае число инфицированных этим вирусом превысило 80 тыс. человек. Крючков пояснил, что вспышка в КНР уже идет на спад, а основные меры борьбы направлены на уничтожение комаров-переносчиков.

Эксперт отметил, что для возникновения эпидемии в России должны совпасть несколько условий: наличие переносчиков — комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые в стране распространены ограниченно, и подходящий климат. По словам Крючкова, вероятность массового распространения лихорадки чикунгунья в РФ сейчас крайне низкая, поскольку вспышки в Китае происходят на малонаселенных территориях, а прямых рейсов из этих регионов в Россию нет.

Вирус чикунгунья передается исключительно через укусы определенных видов комаров и не распространяется от человека к человеку. Московские комары не способны переносить этот вирус. Однако, как отметил иммунолог, из-за глобального потепления ареал тропических инфекций постепенно расширяется, и в будущем подобные заболевания могут появиться и в России.

Крючков рассказал, что специфической вакцины от чикунгуньи в РФ нет, но в мире существуют два типа вакцин. Для профилактики заражения рекомендуется использовать защитную одежду, репелленты и устанавливать противомоскитные сетки. Лечение лихорадки симптоматическое, тяжелые случаи встречаются редко, а осложнения возможны, но маловероятны.

Эксперт также подчеркнул, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к появлению новых или ранее неизвестных вирусов. По его словам, человечество может столкнуться с неожиданными патогенами, способными вызвать эпидемии.