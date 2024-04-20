Лекция по грудному вскармливанию прошла в Родильном доме МОЦОМДа

В ведомстве отметили, что сегодня приоритет грудного вскармливания является неоспоримым как для здорового доношенного ре­бенка, так и для больного, в том числе родившегося прежде­временно. Исключение составляют только дети с некото­рыми редкими врожденными заболеваниями. Наталья Власьева — опытный врач-неонатолог отделения новорожденных в родильном зале провела практику «золотого часа» для каждого младенца, независимо от того, были роды естественными или путем кесарева сечения. Один из важных моментов этой процедуры — прикладывание новорожденного к груди мамы. Именно в этот период закладывается успешный процесс кормления ребенка.

«Материнское молоко защищает ребенка от инфекционных болезней, мама вместе с молоком передает ему свои антитела, то есть защищает ребенка своим иммунитетом. Смеси у нас используются крайне редко, только если мама не может кормить ребенка по состоянию здоровья. Даже если ребенок находится в реанимации, если позволяет его состояние, то мамы приходят кормить детей в отделение», — рассказала доктор.

Также в министерстве добавили, что в родильном доме МОЦОМДа еженедельно проходят дни открытых дверей для беременных женщин, «Школа материнства», врачами акушерами-гинекологами активно ведется просветительская работа по уходу за новорожденными, читаются лекции и проходит обучение по грудному вскармливанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.