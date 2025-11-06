Легко спутать симптомы: почему не всегда можно понять, если ли у вас паразиты

«Самостоятельно диагностировать у себя паразитов довольно сложно. Признаки инфекции часто неспецифичны, это могут быть слабость, снижение аппетита, расстройство пищеварения, кожный зуд, высыпания, аллергическая реакция, бессонница. Такие проявления легко спутать с переутомлением, последствиями стресса, аллергией или легким отравлением. Некоторых паразитов, например, аскарид, можно увидеть в кале, но это бывает далеко не всегда», — объяснила Кашух.

По ее словам, заниматься профилактическим лечением от паразитов опрометчиво. Такие препараты имеют очень сильное действие на организм. Кроме того, у них есть целый ряд противопоказаний. Врач предупредила, что в худшем случае такое «самолечение» может закончиться токсичным поражением почек и печени.

Если у вас есть подозрение на паразитов, обратитесь к врачу, заявила Кашух. Он назначит необходимые анализы и обследования, которые установят причину недомогания, а затем составит схему лечения.

