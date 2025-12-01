Лечо и огурцы: диетолог рассказал об опасности солений для желудка

сегодня в 17:03

Диетолог Лебедева: с заболеваниями ЖКТ лучше отказаться от солений

Доцент кафедры Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева заявила, что людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от всех видов солений: маринованных и консервированных огурцов, помидоров и горлодера, чеснока, кабачковой икры и лечо в банке, сообщает Life.ru .

«Могут возникать или усугубляться воспаление слизистой, развиваться язвы и эрозии. Усугубляет негативное воздействие солений алкоголь, который еще больше раздражает слизистую», — сказала доктор.

По ее словам, здоровым людям стоит употреблять соления 2-3 раза в неделю в дополнении к основному блюду, а рекомендованная норма не превышает 1-2 овощей в день.

Большое количество соли также провоцирует повышение артериального давления, образование отеков и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Раздражает слизистую и уксус.

