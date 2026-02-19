Лечить простуду в бане опасно: врач объяснила, почему станет только хуже

Попытки «пропарить» насморк и больное горло могут дать обратный эффект, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«Я бы не рекомендовала пытаться вылечить простуду в бане. В горячем воздухе периферические сосуды расширяются, и можно получить обратный эффект — усиление заложенности носа, усиление болезненности в горле за счет отека слизистой», – сказала Григорьева.

Она подчеркнула, что к выбору методов лечения простуды надо подходить аккуратно.

«Например, контрастные процедуры — из парной сразу в снег или холодное обливание — для людей закаленных могут быть полезны. Но если вы просто спонтанно решили испытать свой организм, я бы порекомендовала ограничиться снегом: обтереть лицо, немного тело, но не купаться в сугробе», – посоветовала врач.

Григорьева пояснила, что такие резкие контрастные воздействия могут не очень хорошо сказаться на коже.

