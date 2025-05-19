Лечение орфанных и редких заболеваний стало доступно в МОЦОМД

Лечение орфанных или редких заболеваний является сложной и многогранной задачей, требующей комплексного подхода, включающего раннюю диагностику, специализированную медицинскую помощь, психологическую поддержку и доступ к инновационным методам лечения. В детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) появилась возможность лечить таких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Диагностика представляет собой сложный и многоэтапный процесс, требующий проведение специализированных исследований, таких как генетическое тестирование, биопсия пораженных органов, иммунологические исследования и сложные методы визуализации. На данный момент на базе ревматологического отделения терапию получают 7 пациентов с орфанными заболеваниями.

«Основным направлением в лечении таких заболеваний является разработка таргетных-биологических препаратов, направленных на устранение или смягчение основных механизмов развития болезни. Эти препараты часто разрабатываются на основе глубокого понимания генетических и молекулярных основ заболевания и помогают поддерживать уровень жизни пациента», — рассказала заведующая ревматологическим отделением детской больницы МОЦОМД, врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Юлия Котова.

Сложность лечения таких пациентов заключается в труднодоступности таких препаратов. Однако МОЦОМД активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами и центрами, занимающимися изучением и лечением орфанных заболеваний. Ярким примером такой поддержки служит фонд «Круг добра», неоднократно предоставлявший юным пациентам центра возможность получить жизненно необходимые, дорогостоящие и зачастую труднодоступные лекарственные препараты для борьбы с орфанными недугами.

Чтобы попасть на прием к заведующей ревматологическим отделением, доктору Юлии Котовой и Лоле Юсуповой, необходимо обратиться в консультативно-диагностический центр МОЦОМД. Юных пациентов специалисты принимают по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00, при наличии направления от врача-педиатра.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.