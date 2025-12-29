«Лазером и холодом»: Врач-подолог рассказала, как удаляют страшные стержневые мозоли

Врач Авакян: стержневых мозолей можно избежать при правильном уходе за стопами

Стержневые мозоли уходят очень глубоко в кожу, специалисты могут бкзболезненно удалить их лазером или при помощи криогенной обработки, рассказала РИАМО врач-подолог, травматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Татьяна Авакян.

«Для профилактики может помочь регулярная гигиена: мытье теплой водой с мылом, тщательное просушивание полотенцем кожи стоп, включая межпальцевые промежутки. Крема для стоп смягчат кожу, а регулярные массажные движения при нанесении крема улучшат кровоток и питание кожи. Комфортные тапочки, мягкие носочки для дома помогут уберечь стопы и кожу», — сообщила Авакян.

Врач добавила, что обувь и носки должны быть подходящими по размеру, а ходить в них должно быть комфортно. Также ортопедические стельки помогут правильно распределить нагрузку на стопы. Это основные меры профилактики стержневых мозолей.

Авакян отметила, что если все же образовалась стержневая мозоль, лучше обращаться за помощью специалистов.

«Специалист сможет осуществить комплексный уход за вашими стопами, удалить с помощью аппарата стержневую мозоль, обработать участки жесткой кожи и дать рекомендации по дальнейшему уходу за стопами. Для ее полного удаления требуется, в среднем, от 2 до 5 обработок с разницей в 3-4 недели», — объяснила Авакян.

Это безболезненное лечение без рубцов и ран. После удаления можно обойтись без перевязок. А к привычному образу жизни можно вернуться довольно быстро.

Еще удаление мозоли проводят с помощью лазера, криодесткрукции и радиоволновым методом. При таких процедурах используется местная анестезия. После на месте мозоли остается корочка, которая спадет сама собой через 10-14 дней.