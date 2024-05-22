Психолог назвала главные причины развития пищевых расстройств

Основные причины развития расстройств пищевого поведения — это страх и тревога. Если психика не может справиться с эмоциями, она вытесняет переживания в бессознательное и проявляет их в теле, рассказала РИАМО квантовый психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги России, академик европейской Академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

Еда, тело и эмоции

«Человек может не осознавать свою тревогу и страх, но тело может реагировать на них, увеличивая массу и наращивая защиту. Это может привести к лишнему весу. Человек чувствует себя спокойнее и защищеннее, даже если не нравится себе и переживает по этому поводу. Это меньшее из зол по сравнению с психотическим уровнем страха и тревоги», — рассказала психолог.

По ее словам, когда человек не может выдержать эмоции, они могут быть вытеснены в тело. Если эти чувства останутся с человеком еще на какое-то время, тогда может развиться психическое расстройство, а тело возьмет на себя всю нагрузку.

Если тело начинает наращивать массу, значит человек хочет жить. Если человек испытывает сильную тревогу и отказывается бороться, тогда он отказывается от еды.

«Анорексия и другие пищевые расстройства связаны с отказом от жизни и еды. Переедание же может быть связано со страхом смерти и попыткой выжить таким способом», — объяснила специалист.

Еда и любовь

Еще одна причина, по которой возникают расстройства, — это любовь. В военные времена был страшный голод, родители отдавали последние крохи детям, поэтому еда может быть приравнена к любви родителей. Для некоторых любить — до сих пор означает кормить кого-то.

«Когда человеку не хватает любви, он может начать есть больше, чтобы успокоиться эмоционально. Это может проявляться в том, что мы сразу накрываем стол, когда приходят гости, или смотрим тревожные фильмы и едим попкорн в кинотеатре», — отметила Наринская.

Еда, удовольствие и депрессия

С выживанием связано и сладкое материнское молоко. Поэтому люди иногда заедают свою любовь, получая удовольствие, которого может быть мало из-за постоянной загруженности.

Людям часто приходится трудиться на нелюбимой работе и занимать тем, что не по душе. Они не находят контакта с самими собой. В таких случаях еда может быть единственным источником удовольствия. Человек переедает, чтобы забыть о своих проблемах.

«Однако, если человек пытается перестать есть, он может столкнуться с тревогой, нежеланием жить и даже депрессией. Голод у многих людей ассоциируется со смертью, что может привести к потере опоры и уверенности в себе», — подчеркнула психолог.

Причины лишнего веса

Расстройство пищевого поведения часто связано с отсутствием контакта с отцом. Если отношения с папой были трудными, у человека могут быть сложности в жизни. В итоге он голодает, чтобы не жить, или же переедает, чтобы не чувствовать душевных страданий.

Некоторые переедают, чтобы чувствовать свою ценность в мире и занять больше места. Например, есть тенденция, что большие начальники всегда имеют солидный животик, чтобы выдержать ответственность, которую на них взвалили.

Иногда лишний вес помогает человеку сбалансировать свое состояние, ведь часто он несет на себе сложности рода. Например, он первый в семье, кто смог стать богатым. В таком случае лишний вес может стать опорой вместо родителей и рода.

«Важно принять роль лишнего веса и поблагодарить его за помощь. Только после этого можно начинать работу над снижением веса, предварительно вылечив тревогу, нелюбимость и неудовлетворенность, а также поработав со всеми первопричинами», — заключила Наринская.

Она также подчеркнула, что снижение веса должно проходить под постоянным контролем. Психолог обратила внимание, что на людей влияет все, что происходит в мире. События вызывают тревогу, поэтому работа над снижением веса часто требует большей самоотдачи.