сегодня в 03:33

Круглый стол по вопросам здравоохранения прошел в Кашире

На базе школы № 9 за круглым столом прошла встреча заместителя Министра здравоохранения Московской области Елены Штукиной, советника Министра здравоохранения региона Юрия Радионова, заместителя главы городского округа Кашира Светланы Троицкой с руководителями медучрежедний, расположенных на территории муниципалитета, представителями депутатского корпуса, Общественной палаты, общественных и волонтерских организаций и активными жителями, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Участники мероприятия обсудили вопросы доступности медицинских услуг, лекарственного обеспечения, потребности в кадрах и другие.

О работе медучреждений в городе и сельской местности рассказал главный врач Каширской больницы Юрий Якушев. Он отметил, что в соответствии с существующими нормами пациентам доступны медуслуги. Вместе с тем, требуется проработать вопрос по проведению ультразвуковых исследований, пути решения определены.

Участники круглого стола получили разъяснения по лекарственному обеспечению, функционалу дневного стационара и другим заданным вопросам. На них ответили представители областного министерства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.