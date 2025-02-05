Круглый стол по профилактике и лечению онкозаболеваний провели в женском клубе Балашихи

На вопросы участниц клуба ответил онколог-гинеколог, заведующий отделением гинекологии Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрий Огай. Член Общественной палаты Балашихи, он не смог приехать на встречу клуба «Гармония» из-за экстренной операции, но пообщался с участницами по видеосвязи. Он подробно ответил на все вопросы, связанные с женским здоровьем и онкозаболеваниями, а также также развеял несколько мифов, связанных с лечением и диагностированием рака. Он особо подчеркнул важность регулярных обследований и своевременного обращения к специалистам.

«Первая инстанция, в которую нужно обращаться — это терапевт. Если у нас заболит где-то, мы же не понимаем, что надо бежать к онкологу или, к примеру, к маммологу. Поэтому о первых симптомах нужно обязательно рассказать терапевту, потому что его главная задача — перенаправить пациента к специалисту. В России несколько лет назад снова запустили систему профосмотров, которые заставляют нас теперь уже всех проходить, и это очень правильно. Вспомните Советский Союз, когда была система смотровых кабинетов, и запущенных случаев было минимум. Так что, дамы, если есть вопросы — сразу на диспансеризацию!» — призвал Дмитрий Огай.

Важность понимания и поддержки в трудной ситуации отметила Ульяна Кондрякова.

«Профилактика женского здоровья — это очень важно, как и моральная поддержка. Главное не остаться один на один с проблемой, ведь всегда есть люди, которые поддержат и помогут. Очень важно прийти в место, где ты можешь пообщаться, рассказать о своих проблемах. Клуб „Гармония“ — именно такое место. Спасибо председателю Общественной палаты Балашихи Елене Михайловне Жаровой за организацию таких встреч», — поблагодарила Ульяна Кондрякова.

Некоторые участницы поделились своими личными историями борьбы с болезнью. Например, Елена Халиманчук в молодости помогала детям с онкозаболеваниями, привозила им подарки и проводила занятия. А в 2019 году ей самой поставили диагноз — меланома. После успешной операции и удаления сторожевых лимфоузлов она активно занялась благотворительностью. Участвует в сборке и сортировке гуманитарной помощи.

«Люди переосмысливают ценности, и это приносит свои плоды, потому что после болезни моя жизнь поменялась. Сейчас я преподаю в воскресной школе при центральном храме нашего города и приучаю детей тоже к благотворительности и к тем ценностям, которые действительно важны в нашей жизни. Моей семье, к сожалению, близка тема болезней, и поэтому для меня очень важно выразить благодарность врачам. И слава Богу, что есть такие люди, которые выполняют свою работу правильно, достойно и спасают жизни. Находясь в больницах, ты встречаешь многих людей с разными судьбами, с разными жизненными ситуациями, и, конечно, мы проживаем все стадии отчаяния, боли, смирения, борьбы. В такие моменты поведение врача очень важно, ведь если они поддерживают и настраивают пациента, то у человека появляются силы к борьбе, уверенность, понимание, что он не один, что он проживет этот этап и пойдет дальше», — поделилась Елена Халиманчук.

День борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается 4 февраля. Он учреждён для привлечения внимания к одной из самых серьезных проблем современного здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.