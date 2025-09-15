Краткое руководство по травмам и первой помощи: что советует врач
При любой травме — сначала важно обеспечить безопасность себе и пострадавшему, затем оценить состояние и вызвать скорую помощь. Правильные действия в первые минуты способны сохранить здоровье, а иногда и жизнь. Как распознать разные травмы и что делать, рассказала РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.
Механические травмы (ушибы, вывихи, переломы, раны)
Признаки: боль, отек, кровотечение, ограничение подвижности.
Что делать:
- остановить кровотечение (давящая повязка, поднятие конечности);
- загрязненные раны обязательно промыть, наложить стерильную повязку;
- при переломе — зафиксировать конечность шиной, не выпрямляя ее;
- при вывихе — зафиксировать сустав, приложить холод;
- при ушибе — лед через ткань, покой.
Нельзя: вправлять кости или извлекать застрявшие предметы.
Нужно вызвать скорую или обратиться в травмпункт.
Термические травмы (ожоги, обморожения)
Признаки: покраснение, пузыри, почернение тканей, онемение.
Что делать:
- ожог — охлаждать прохладной водой 10–15 минут, наложить стерильную повязку;
- обморожение — согревать постепенно, дать теплое питье, наложить сухую повязку.
Нельзя: вскрывать пузыри, растирать снегом или смазывать маслом.
Химические травмы
Признаки: жжение, покраснение, пузыри, отек, повреждение слизистых.
Что делать:
- снять загрязненную одежду;
- немедленно промыть травмированное место проточной прохладной водой в течение 15–20 минут.
Наложить стерильную повязку. Обязательно вызвать скорую.
Электрические травмы
Признаки: ожоги в точках входа и выхода тока, потеря сознания, судороги, остановка сердца.
Что делать:
- отключить источник тока;
- проверить сознание, дыхание и пульс, при их отсутствии — начать СЛР (30 нажатий → 2 вдоха);
- наложить стерильную повязку;
- срочно вызвать скорую помощь.
Нельзя: трогать пострадавшего голыми руками до отключения электричества.
Черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга
Признаки: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания.
Что делать:
- уложить пострадавшего на ровную поверхность;
- не передвигать;
- контролировать сознание, дыхание и пульс;
- как можно скорее обратиться в скорую.
13 сентября отмечается день Всемирного дня оказания первой помощи. Праздник проходит каждый год во вторую субботу месяца. Первую помощь обычно оказывают медики, спасатели, стюарды и полицейские, но элементарные знания не повредят любому человеку, ведь они могут помочь спасти чью-то жизнь.
