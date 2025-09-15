Краткое руководство по травмам и первой помощи: что советует врач

сегодня в 08:45

Врач скорой помощи Гузь: при любой травме — сначала обеспечьте безопасность

При любой травме — сначала важно обеспечить безопасность себе и пострадавшему, затем оценить состояние и вызвать скорую помощь. Правильные действия в первые минуты способны сохранить здоровье, а иногда и жизнь. Как распознать разные травмы и что делать, рассказала РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

Механические травмы (ушибы, вывихи, переломы, раны)

Признаки: боль, отек, кровотечение, ограничение подвижности.

Что делать:

остановить кровотечение (давящая повязка, поднятие конечности);

загрязненные раны обязательно промыть, наложить стерильную повязку;

при переломе — зафиксировать конечность шиной, не выпрямляя ее;

при вывихе — зафиксировать сустав, приложить холод;

при ушибе — лед через ткань, покой.

Нельзя: вправлять кости или извлекать застрявшие предметы.

Нужно вызвать скорую или обратиться в травмпункт.

Термические травмы (ожоги, обморожения)

Признаки: покраснение, пузыри, почернение тканей, онемение.

Что делать:

ожог — охлаждать прохладной водой 10–15 минут, наложить стерильную повязку;

обморожение — согревать постепенно, дать теплое питье, наложить сухую повязку.

Нельзя: вскрывать пузыри, растирать снегом или смазывать маслом.

Химические травмы

Признаки: жжение, покраснение, пузыри, отек, повреждение слизистых.

Что делать:

снять загрязненную одежду;

немедленно промыть травмированное место проточной прохладной водой в течение 15–20 минут.

Наложить стерильную повязку. Обязательно вызвать скорую.

Электрические травмы

Признаки: ожоги в точках входа и выхода тока, потеря сознания, судороги, остановка сердца.

Что делать:

отключить источник тока;

проверить сознание, дыхание и пульс, при их отсутствии — начать СЛР (30 нажатий → 2 вдоха);

наложить стерильную повязку;

срочно вызвать скорую помощь.

Нельзя: трогать пострадавшего голыми руками до отключения электричества.

Черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга

Признаки: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания.

Что делать:

уложить пострадавшего на ровную поверхность;

не передвигать;

контролировать сознание, дыхание и пульс;

как можно скорее обратиться в скорую.

13 сентября отмечается день Всемирного дня оказания первой помощи. Праздник проходит каждый год во вторую субботу месяца. Первую помощь обычно оказывают медики, спасатели, стюарды и полицейские, но элементарные знания не повредят любому человеку, ведь они могут помочь спасти чью-то жизнь.

