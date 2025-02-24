Красногорский кожно-венерологический диспансер пополнился новыми специалистами

В красногорском филиале Московского областного клинического кожно-венерологического появились два новых врача-дерматовенеролога: опытный специалист с более чем 27-летним стажем, врач высшей квалификационной категории Наталия Лихтенберг и молодой перспективный врач Станислав Соколов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ожидается, что Наталия Лихтенберг, врач высшей квалификационной категории, станет наставником для нового молодого специалиста, соответственно. Главный врач диспансера Юлия Матушевская считает, что новые члены коллектива диспансера, благодаря своему опыту и молодым, прогрессивным взглядам, смогут положительно повлиять на качество предоставляемых услуг, а это, в свою очередь, принесет пользу пациентам.

Записаться на консультацию можно по телефону контакт-центра 122 или через портал «Здоровье» Московской области zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.