Красногорская больница получила рентген-аппарат «С-дуга» для операций

Красногорская клиническая больница получила рентген-аппарат «С-дуга», который позволяет хирургам контролировать ход операции в реальном времени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Красногорская клиническая больница получила рентген-аппарат «С-дуга». Он делает снимки во время операции и выводит изображение на монитор в реальном времени. Подвижная конструкция позволяет получать снимки под разными углами и контролировать каждый этап вмешательства.

Аппарат используют в травматологии, общей и сосудистой хирургии, урологии и нейрохирургии. Заместитель главного врача по организационной деятельности и внешним коммуникациям Сергей Андреенков рассказал о преимуществах оборудования:

«Мы видим каждый этап работы на мониторе — это позволяет действовать с ювелирной точностью. В результате сокращается время операции, а пациенты быстрее восстанавливаются», — пояснил Сергей Андреенков.

Стоимость аппарата — около 11 млн рублей. Его закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Больница продолжает обновлять оборудование, чтобы сделать высокотехнологичную помощь доступной для жителей округа.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.