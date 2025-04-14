Кождиспансер Подмосковья внедряет культуру заботы о психологическом здоровье сотрудников

11 апреля сотрудники Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера приняли активное участие в практической конференции «Психологическое благополучие: культура заботы в медицине», которая состоялась в доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мероприятие стало ценным опытом для команды учреждения, позволив не только расширить знания о профилактике эмоционального выгорания и развитии культуры психологической поддержки в медицинской среде, но и приобрести практические инструменты для личностного и профессионального роста.

В рамках конференции были организованы мастер-классы, динамичные лекции и индивидуальные консультации, направленные на освоение эффективных методов саморегуляции и их применение в повседневной жизни. Особое внимание было уделено арт-терапевтическим практикам и играм-тренингам, которые позволили укрепить профессиональные связи и улучшить навыки эффективного взаимодействия внутри коллектива.

«Мы придаем большое значение психологическому благополучию своих сотрудников и уверены, что полученные знания и навыки помогут эффективно справляться с профессиональными вызовами, сохранять высокий уровень работоспособности и улучшать качество предоставляемой медицинской помощи», — подчеркивает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Так, участие в подобных мероприятиях является частью стратегии учреждения по созданию комфортной и поддерживающей рабочей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.