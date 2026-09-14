Котельниковская поликлиника начала вакцинацию детей и взрослых от гриппа

Котельниковская поликлиника получила вакцины от гриппа для детей и взрослых и приглашает жителей пройти осмотр перед прививкой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Котельниковскую поликлинику поступили вакцины для профилактики гриппа: «Ультрикс Квадри» для детей и «Флю-М» для взрослых. Вакцинация снижает риск заболевания и развития осложнений, поэтому пройти ее рекомендуют до начала активного подъема заболеваемости.

Перед прививкой пациента осматривает врач: он оценивает состояние здоровья и наличие противопоказаний. Для этого необходимо записаться к педиатру или терапевту.

«Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа. Поэтому важно своевременно записаться на прием к педиатру или терапевту и пройти медицинский осмотр», — рассказала врач-эпидемиолог Котельниковской поликлиники Макка Асхабова.

Записаться на прием можно через инфомат в поликлинике, по телефону 122, на портале zdrav.mosreg, а также через чат-бот «Денис» в Max. Возможность вакцинации врач определит после осмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.