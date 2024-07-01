Косметолог Степанова назвала российский аналог «Ботокса»

Есть очень качественный российский препарат «Миотокс», который полностью заменяет ушедший из страны «Ботокс», сообщила РИАМО врач-косметолог клиники DEGA Дарья Степанова.

Ранее СМИ писали, что в РФ планируется закупать китайский аналог «Ботокса» — ботулотоксин «Лантокс». У него выявлены некоторые недостатки.

«С уходом „Ботокса“ российский рынок косметологии не изменился, потому что остались такие зарубежные ботулотоксины как „Диспорт“ (Франция) и „Ксеомин“ (Германия). Также есть очень качественный российский препарат „Миотокс“, который полностью заменяет „Ботокс“. Все эти препараты давно существуют на нашем рынке, они очень известны среди пациентов», — сказала Степанова.

Она добавила, что поэтому после ухода «Ботокса», благодаря наличию качественных альтернатив, ценообразование, качество и доступность процедур в сфере эстетической услуг не изменились.

«Препараты между собой отличаются степенью очистки и добавлением примесей. Например, самым чистым препаратом ботулинотерапии является „Ксеомин“. Некоторые другие препараты могут содержать в своем составе желатин, поэтому после их применения может наблюдаться гриппоподобное состояние», — уточнила косметолог.

По ее словам, эффективность других препаратов также очень высокая, ничуть не уступает «Ботоксу».