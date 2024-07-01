В РФ планируется завозить китайский аналог «Ботокса»

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После ухода с российского рынка производителя оригинального «Ботокса» (ирландского Allergan) и из-за сбоев с доставкой ботулотоксинов от Merz фармкомпании хотят занять ниши в сфере эстетической медицины, сообщает «Коммерсант» .

Например, входящая в АФК «Система» «Биннофарм Групп» планирует поставлять в РФ «Лантокс». Он является китайским аналогом «Ботокса».

Реализацию препарата из КНР, у которого есть некоторые недостатки, можно увеличить до запланированного уровня только за счет серьезного демпинга, считают участники данного рынка.

«Биннофарм Групп» в августе текущего года начнет реализацию в РФ ботулотоксина «Лантокс» от китайской Lanzhou Biotechnique Development (LBD), отметил гендиректор компании Рустем Муратов. Фирма приобрела права на продажу данного препарата в стране в 2023 году.

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоимость прав на указанную продукцию составила 4-9 млн рублей.

Муратов добавил, что потенциальные продажи «Лантокса» в РФ составят 2–3 млрд рублей ежегодно. Первое время препарат будет полностью импортироваться.

При этом в госреестре лекарственных средств переход прав на продажу «Лантокса» еще не прописан. Регудостоверение на товар все еще отдано дистрибутору «Ника-мед».