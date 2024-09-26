Косметолог Щелокова рассказала, можно ли колоть ботокс во время беременности

Считается, что нельзя использовать ботокс во время беременности только из-за отсутствия клинических исследований на беременных женщинах. Несмотря на это, есть ряд исключений, когда применение ботулинотоксина может быть оправдано в медцелях, особенно при неврологических проблемах, сообщила РИАМО главный врач Face Clinic Елена Щелокова.

По ее словам, если беременная столкнулась с серьезными неврологическими проблемами, которые могут негативно повлиять на ее здоровье или состояние, врач может разрешить использовать ботокс для лечения. Щелокова подчеркнула, что решение принимается с учетом пользы для матери и рисков для ребенка.

«А вы знаете, что ботокс можно колоть новорожденным с первых дней жизни? Когда у новорожденных детей и детей раннего возраста диагностируется гипертонус мышц, существуют международные стандарты, позволяющие вводить ботокс для лечения, причем уже на следующий день после рождения», — рассказала косметолог.

Она отметила, что на маленького младенца весом 3 кг может быть использовано 3-4 флакона ботокса одновременно. Это говорит о высоком уровне безопасности применения данного препарата даже у самых маленьких пациентов.

Врач добавила, что, сравнивая это с дозировкой для взрослых, когда используется гораздо меньшее количество ботокса, можно сделать вывод о его безопасности и эффективности. Взрослый человек, вес которого составляет порядка 50 кг и более, обычно получает значительно меньшую дозу ботулотоксина за одну процедуру.

«Таким образом, хотя общепринятая позиция — избегать использования ботокса во время беременности, в некоторых случаях его применение может быть оправданным и необходимым для сохранения здоровья матери и ребенка», — заключила Щелокова.