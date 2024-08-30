Косметолог рассказала, как продлить эффект от аппаратных процедур на лице

Максимальный эффект омоложения дают аппаратные процедуры. Однако поддерживать их эффективность помогает регулярный и правильный домашний уход за кожей, рассказала РИАМО косметолог, дерматолог, ведущий специалист клиники аппаратной косметологии Delete, эксперт сообщества UmetEXPERTS Инна Коробкова.

Домашний уход, по ее словам, базируется на трех принципах: очищение, увлажнение и круглогодичное использование солнцезащитных кремов. Ежедневная защита от ультрафиолета — это не только предотвращение раннего старения, гиперпигментации, но и профилактика меланомы и других опасных дерматологических заболеваний.

«К счастью, вкусы людей меняются. Уже мало кто загорает до состояния курицы-гриль, как это было модно пятнадцать-двадцать лет назад. Все большее количество людей защищают кожу от воздействия ультрафиолета, избегая прямого воздействия солнечных лучей», — прокомментировала врач.

Коробкова посоветовала использовать в домашнем уходе сыворотки, комплексы увлажняющих, осветляющих кислот и антиоксидантов. Для красоты и здоровья важны полноценный сон в прохладном помещении и позитивные эмоции.

Доктор также обратила внимание, что для здоровья кожи требуется сбалансированное питание и особенно белок. Именно он является фундаментом для выработки коллагена.