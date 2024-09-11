Косметолог посоветовала, как мужчинам после 40 лет избавиться от морщин и отеков

У мужчин после 40 лет кожа теряет эластичность и становится более сухой. Поэтому для сохранения молодости крайне важно регулярно кожу увлажнять и наносить кремы с фактором защиты от ультрафиолета 30 и выше, а также правильно питаться, ограничив употребление фастфуда, сладкого и алкоголя, заявила РИАМО к. м. н. врач-косметолог, дерматовенеролог, руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

Также она подчеркнула, что возможности современной аппаратной и инъекционной косметологии позволяют быстро и безопасно вернуть четкий овал лица, избавиться от отеков, морщин и складок, не прибегая к пластической хирургии.

«Тем, кто ежедневно бреется, стоит обратить особое внимание на то, чтобы лезвия всегда были острыми: в противном случае может возникнуть зудящая сыпь (так называемый бритвенный ожог) или даже псевдофолликулит — состояние, при котором вокруг вросших волосков образуются болезненные воспаленные элементы», — отметила косметолог.

Во избежание появления закупорки сальных желез и образования акне, нужно проводить регулярную чистку кожи, причем лучше обратиться к врачу-косметологу, который подберет необходимый в каждом конкретном случае способ ухода.

Она добавила, что волосы с возрастом также могут становиться тоньше и слабее из-за ухудшения питания волосяной луковицы. Чтобы поддерживать их здоровыми как можно дольше, нужно посоветоваться со специалистом по поводу выбора очищающих, увлажняющих и питающих кожу головы средств.