Косметолог рассказала, как можно избавиться от рубцов после акне

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Постакне можно лечить с помощью химического пилинга, фототерапии, плазмотерапии, микроигольчатого RF и лазерной шлифовки, фракционного неабляционного воздействия, сообщила РИАМО врач-косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

«Химический пилинг, например, позволяет удалить верхний слой кожи и уменьшить гиперкератоз. Широкополосный лазер (фототерапия — ред.) и инъекционные (плазмотерапия, мезотерапия — ред.) методики помогают уменьшить гиперпигментацию, поствоспалительные пятна, нормализовать работу сальной железы, обладают антибактериальным эффектом, стимулируют физиологическую регенерацию кожи», — сказала Екшибарова.

Она добавила, что микроигольчатый RF и лазерная шлифовка, фракционное неабляционное воздействие помогут улучшить рельеф кожи, стимулируют образование коллагена (лечение рубцов в случае ремиссии акне).

«Лечение рубцов и пятен постакне может быть длительным процессом, требующим терпения и регулярности. Поэтому не стоит отчаиваться, если результат не появляется сразу», — подчеркнула врач.

Екшибарова пояснила, что акне — это заболевание кожи, связанное с воспалением и нарушением работы сальных желез, в которых происходит размножение пропионибактерий акне. Основные причины — гормональные изменения, стресс, неправильное питание, неправильный уход за кожей.

«Во время воспаления в коже происходят процессы разрушения коллагена и эластина, что приводит к образованию рубцов. Пятна постакне — это пигментные изменения, которые возникают после заживления акне.

«Они могут быть красными, коричневыми или фиолетовыми. Основная причина их появления — повышенное производство меланина в ответ на воспаление и рост капилляров (поствоспалительная гиперпигментация — ред.)», — рассказала врач.