Косметолог рассказала, что делать с растяжками после родов

После рождения ребенка отражение в зеркале порой сильно отличается от привычного: на теле возникают растяжки, на лице — пигментация, а взгляд выдает постоянную усталость. Косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук поделилась с РИАМО советами о том, как спокойно воспринимать эти изменения и какие улучшения реально достижимы.

Самое главное — понять, что в первые месяцы организм восстанавливается постепенно. Недостаток сна, гормональные колебания, стресс и грудное вскармливание влияют на состояние кожи, выраженность пигментации и общее ощущение усталости. Поэтому лучший подход — не пытаться сделать все сразу, а выделить главный приоритет и действовать последовательно. Важно помнить: во время лактации многие косметические процедуры противопоказаны.

Косметические процедуры

Растяжки, или стрии, становятся более заметными после беременности из-за сильного растяжения кожи. Кремы могут обеспечить комфорт, но их влияние на выраженность растяжек ограничено. По мнению эксперта, в косметологическом кабинете часто обсуждается лазерная коррекция, которая воздействует на рельеф и плотность кожи. Этот метод подходит, когда хочется уменьшить контраст и сделать полосы менее заметными, а не полностью их устранить.

Пигментация после родов — особая проблема. Пятна могут темнеть летом, появляться после воспалений и усиливаться под воздействием солнечных лучей, даже при минимальном загаре. Врач подчеркивает, что основу ухода составляет фотозащита и правильный домашний уход. Из процедур рассматривается фототерапия (например, с использованием систем BBL или M22), направленная на выравнивание тона и устранение излишней пигментации без агрессивного воздействия.

Усталый вид лица после родов часто связан не только с морщинами, но и с обезвоживанием, отеками и потерей свежести из-за хронического недосыпа. Эксперт отмечает, что иногда достаточно восстановить качество кожи с помощью профессиональных уходов. При опущении овала лица врач может предложить комплексный план с использованием аппаратных методов и деликатной коррекции объемов, без изменения черт лица.

Квалифицированная помощь

Распространенная ошибка — выбор процедуры по совету из онлайн-чатов для мам или видео в социальных сетях. После родов важно учитывать сроки, состояние кожи, наличие лактации, хронические заболевания и индивидуальную переносимость процедур. Поэтому лучше начать с консультации врача и честного обсуждения: что беспокоит больше всего, сколько времени есть на восстановление и какой результат будет удовлетворительным.

Хорошая новость в том, что большинство проблем решаются, но, к сожалению, не за один сеанс, а с помощью комплексного подхода. Начать можно с простого: ежедневное использование SPF на открытых участках кожи, бережное увлажнение, а затем — точечная работа с конкретной проблемой (растяжки, пигментация или тон лица) и дальнейшее расширение плана.

