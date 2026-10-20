Косметолог предупредила об аллергии на отдушки в косметике

По ее словам, отдушки нужны для приятного запаха и не влияют на эффективность средства. В составе их чаще обозначают как parfum или fragrance. Производители также могут отдельно указывать ароматические компоненты: limonene, linalool, geraniol или citronellol. Аллергию может вызвать даже дорогой крем.

Реакция может проявляться зудом, покраснением, шелушением, отеком или высыпаниями. Иногда человек месяцами или годами пользуется средством с определенным компонентом, прежде чем развивается повышенная чувствительность к нему, пояснила врач.

«Надпись fragrance-free (ред. — не содержит отдушек) нужна далеко не каждому. Если кожа спокойно переносит ароматизированную косметику, отказываться от нее нет необходимости. А при повторяющихся реакциях лучше не перебирать кремы самостоятельно, а обратиться к дерматологу. Аппликационные тесты помогают определить конкретный аллерген и понять, каких компонентов стоит избегать», — заключила Зорина.

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