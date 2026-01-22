Косметолог перечислила самые популярные запросы россиянок к внешности

Соцсети диктуют свои стандарты красоты, к которым все чаще стремятся россиянки. Женщины хотят, чтобы их кожа лица была безупречна, а контуры лица были четкие. Популярность также набирает однотипная пластика губ и скул, их можно увидеть в каждой ленте. Клиенты все чаще приходят к специалисту с желанием выглядеть так, словно на их фото применен фильтр. Ведущий врач-косметолог клиники Elevans Елена Ильчук в разговоре с РИАМО рассказала, как соцсети формируют ожидания пациентов и как избежать бесконечной погони за идеальным образом.

По словам специалиста, если раньше пациенты обращались с конкретными проблемами, такими как морщины на лбу, уставший вид, неровный тон кожи или следы от акне, то в настоящее время запросы часто сводятся к набору модных деталей. Это острые скулы, приподнятые уголки глаз, выраженная линия челюсти и объемные губы с четким контуром. Однако фильтры в социальных сетях не учитывают анатомические особенности лица, такие как расположение сосудов, мимика и плотность тканей, а также изменения, происходящие с возрастом. То, что выглядит привлекательно на обработанном изображении, может смотреться неестественно в реальной жизни.

Влияние соцсетей

Соцсети искажают восприятие нормальной внешности, создавая иллюзию совершенства. Фотографии, сделанные с близкого расстояния, визуально увеличивают центральные зоны лица, искажая пропорции. Нос и губы кажутся больше, а средняя часть лица — более объемной. Ильчук отметила, что из-за этого люди часто недовольны своей внешностью только на селфи, в то время как в реальной жизни их лица выглядят гармонично. Когда самооценка человека зависит от селфи, возникает искушение «исправить» недостатки с помощью косметических процедур.

Еще одно изменение заключается в новых ориентирах. Если раньше пациенты приносили фотографии знаменитостей, то теперь они показывают собственные снимки после ретуши. Врач подчеркивает, что эта цель особенно сложна для достижения, поскольку она нереальна в принципе. Приложения, улучшающие фотографии, сглаживают поры, высветляют рельеф, подтягивают контуры и приводят черты лица к единому стандарту. Однако в реальной жизни лицо находится в постоянном движении, изменяется в зависимости от освещения и выражает эмоции. Попытка создать из живого лица статичную маску, как правило, приводит к нежелательным последствиям.

Популярная ошибка

Распространенной ошибкой является стремление получить мгновенный результат за одну процедуру, особенно перед важным событием, таким как фотосессия, важная встреча или отпуск. Чем сильнее желание соответствовать тренду, тем выше риск перестараться. В результате ткани лица становятся тяжелее, мимика — менее выразительной, а эффект зависит от угла съемки и освещения. Врач подчеркнула, что эстетический результат должен быть удовлетворительным не только на селфи, но и при разговоре, смехе, на фотографиях в профиль и при дневном свете.

Диагностика

Чтобы консультация была максимально полезной, эксперт рекомендует приходить к врачу не с названием конкретной процедуры, увиденной в интернете, а с четко сформулированной задачей, например, выглядеть отдохнувшим, смягчить контуры лица, улучшить состояние кожи или выровнять ее тон. Врачу также полезно предоставить фотографии без фильтров, сделанные при дневном свете (анфас, профиль и в три четверти), а также снимок, сделанный два-три года назад, на котором вы себе нравитесь. Это позволит врачу оценить динамику изменений и предложить наиболее подходящий план коррекции без излишних вмешательств.

Во время консультации стоит задать врачу три важных вопроса. Первый: какие черты лица являются ключевыми и какие изменения могут нарушить пропорции. Второй: как будет выглядеть результат в динамике и какие ограничения необходимо соблюдать в первые недели после процедуры. Третий: какой самый консервативный вариант коррекции и что произойдет, если остановиться на нем. Эти вопросы помогут переориентироваться с копирования «отфильтрованного» лица на сохранение индивидуальности.

Ильчук подчеркнула, что крайне важно вовремя остановиться. Если есть желание изменить все сразу, если сравнение себя с другими в социальных сетях вызывает раздражение, если мысли о внешности становятся навязчивыми, не стоит автоматически назначать себе новые процедуры. В таких случаях лучше сделать паузу, обсудить свои ожидания с врачом и восстановить контроль над собственным восприятием. Косметология эффективна тогда, когда она направлена на деликатное улучшение внешности, а не на стирание индивидуальности.

